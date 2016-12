foto Ap/Lapresse

18:37

- Gli Stati Uniti schiereranno missili difensivi in Alaska per fronteggiare le crescenti minacce provenienti dalla Corea del Nord. Lo ha anticipato una fonte vicina al governo, spiegando che l'annuncio sarà dato questa sera dal Segretario alla Difesa americano, Chuck Hagel. Il Pentagono ha confermato che dal 12 marzo gli Usa hanno previsto la possibilità di schierare in Alaska in tempi rapidi 14 missili in aggiunta a quelli già presenti.