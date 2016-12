Texas, malato di cancro vince la maratona trascinando la figlia nel passeggino

- E' stata una corsa contro il tempo quella vinta da uomo malato di cancro al cervello. I medici gli hanno dato pochi anni di vita e lui ha deciso di lasciare alla figlia un ricordo indelebile. Così sabato scorso Iram Leon ha partecipato alla maratona di Gusher a Beaumont, Texas, e l'ha pure vinta con un tempo di 3 ore, 7 minuti e 35 secondi. Il fatto eccezionale è che questo papà coraggio statunitense abbia spinto per tutta la durata della gara il passeggino con la bambina di sei anni. Tecnicamente quindi, è stata la piccola Kiana a tagliare per prima il traguardo.

Leon ha 32 anni e gli è stato diagnosticato un Astrocitoma diffuso di secondo grado nel novembre 2010, poco dopo il suo 30mo compleanno. "La vita va in veloce discesa ", ha detti l'uomo. I medici stanno provando a curare Leon, ma è probabile che lui non superi i 40 anni. Dal momento della diagnosi, la prospettiva di Leon sull'essere padre è cambiata moltissimo. "L'unica cosa che non ho intenzione di dire sul mio letto di morte è, 'Vorrei aver trascorso più tempo con mia figlia'", ha detto l'uomo.

Guarda il video della gara: