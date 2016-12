foto Ansa

10:39

- Non è finita la disavventura dei tre pullman con a bordo circa 150 turisti italiani, da ieri bloccati in Ungheria da una bufera di neve. Dopo essere ripartiti all'alba, il nuovo stop. "Siamo ripartiti verso le 5 ma dopo poco l'autostrada è stata chiusa" ha raccontato uno degli autisti, Walter Casarotto. Per i passeggeri dei pullman il problema maggiore è la fame: "E' dalle quattro di mattina di ieri che non facciamo un pasto decente" ha detto l'autista.