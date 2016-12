foto Ansa

- La Siria mette in guardia Beirut: se continueranno le infiltrazioni "terroristiche", Damasco è pronta a colpire il territorio libanese. "Nelle ultime 36 ore un gran numero di terroristi armati è penetrato in territorio siriano dal Libano", si legge in una nota del ministero degli Esteri di Damasco. Intanto nel cuore della capitale siriana continuano i violenti scontri tra ribelli e forze governative.