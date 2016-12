foto Ansa

14:05

- Il ministero degli Esteri indiano ha convocato l'ambasciatore dell'Unione europea a New Dehli, Joao Cravino, nell'ambito della crisi con l'Italia sul caso marò. L'incontro è servito a mettere al corrente della posizione indiana la Ue, di cui l'Italia e membro costituente. la Corte suprema indiana, nel frattempo, ha chiesto all'ambasciatore italiano di non lasciare il Paese senza autorizzazione, bloccandolo di fatto in India.