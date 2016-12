foto Getty

12:25

- Uno sconosciuto armato di pistola ha preso in ostaggio tre persone, un insegnante e due studentesse, in un istituto scolastico di Astrakan, sul Volga. Lo riferisce l'agenzia Interfax, citando fonti di polizia locale. Le forze di polizia hanno subito circondato l'edificio della scuola, un istituto professionale per l'ittica, ed hanno evacuato docenti e studenti.