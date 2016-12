Marò, India: "Ambasciatore non lasci Paese"

foto Ansa Correlati Tutto sulla vicenda dei marò 16:32 - La Corte Suprema indiana ha inviato oggi una comunicazione all'ambasciatore d'Italia a New Delhi, Daniele Mancini, in merito alla vicenda dei marò, chiedendogli di "non lasciare il Paese". Intanto, fonti diplomatiche italiane fanno sapere di essere "al corrente degli sviluppi della situazione" e che Mancini "non potrà lasciare il Paese senza autorizzazione". - La Corte Suprema indiana ha inviato oggi una comunicazione all'ambasciatore d'Italia a New Delhi, Daniele Mancini, in merito alla vicenda dei marò, chiedendogli di "non lasciare il Paese". Intanto, fonti diplomatiche italiane fanno sapere di essere "al corrente degli sviluppi della situazione" e che Mancini "non potrà lasciare il Paese senza autorizzazione".

La Corte Suprema ha chiesto anche al diplomatico di fornire una spiegazione entro il 18 marzo sulla vicenda dei marò. I giudici hanno fissato per il giorno dopo un'udienza per esaminare il caso. Il massimo organo giudiziario di New Delhi ha poi precisato che non è necessario che il diplomatico italiano si presenti di persona, ma sarà sufficiente che fornisca una memoria. La Corte Suprema intende avere spiegazioni sulla decisione dell'Italia di non far ripartire per l'India i marò dopo la licenza di quattro settimane, contrariamente a quanto promesso nella dichiarazione giurata firmata dall'ambasciatore.



Ieri il politico Subramanian Swamy, presidente del partito dell'opposizione Janata Party, aveva presentato una petizione alla Corte Suprema per chiedere un'azione legale contro l'ambasciatore italiano per il reato di "oltraggio alla Corte".



L'India convoca l'ambasciatore Ue - Il ministero degli Esteri indiano ha convocato a New Delhi l'ambasciatore dell'Unione europea (Ue), Joao Cravino, nell'ambito della crisi con l'Italia. Lo riferisce la tv Times Now, aggiungendo che l'incontro è servito a mettere al corrente della posizione indiana la Ue, di cui l'Italia è membro costituente.



Stop a insediamento nuovo ambasciatore indiano a Roma - L'India ha sospeso oggi le procedure di insediamento del nuovo ambasciatore in Italia, Basant Kumar Gupta, che avrebbe dovuto partire domani per Roma. Lo ha reso noto l'agenzia Pti. Citando fonti ministeriali, l'agenzia ha chiarito che la questione fa parte della revisione in corso delle relazioni bilaterali fra India ed Italia.



Nuova convocazione pre l'ambasciatore italiano - L'ambasciatore d'Italia, Daniele Mancini, è stato nuovamente convocato al ministero degli Esteri a New Delhi, dove gli è stato consegnato il testo dell'ordinanza della Corte Suprema riguardante la vicenda dei marò. E' la seconda convocazione di Mancini in tre giorni.