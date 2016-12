foto Ansa

06:59

- La Chiesa ortodossa russa spera che il nuovo Papa continuerà la politica del suo predecessore relativamente allo sviluppo delle relazioni tra i cattolici e le chiese ortodosse. Lo ha auspicato il segretario del dipartimento del Patriarcato di Mosca per le relazioni con le chiese straniere. "In Argentina era ordinario per i cattolici di rito orientale: questo ci fa sperare che le relazioni tra cattolici e ortodossi saranno ulteriormente sviluppate".