- Due turiste della Repubblica Ceca sono state sequestrate mentre stavano attraversando la provincia del Baluchistan, nel Pakistan sud occidentale. Le due donne erano dirette in India ed erano scortate da due poliziotti, come è prassi per i turisti stranieri che attraversano la turbolenta regione. Circa 15 uomini armati, dopo aver immobilizzato il gruppo e disarmato i poliziotti, ha portato via le turiste.