Usa, esce di prigione e uccide i nonni

foto Ap/Lapresse Correlati Nipote 26enne uccide i nonni 19:09 - Esce di prigione dopo nove mesi di reclusione e uccide i nonni che gli avevano organizzato una festa di benvenuto. E' accaduto in una cittadina vicino Seattle, in Oregon, dove Michael Boysen, 26 anni, è stato catturato dopo un assedio di una squadra d'assalto nel motel dove si era nascosto. La polizia ha raccontato che il giovane è stato riconosciuto da un impiegato dell'albergo dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la sua foto. - Esce di prigione dopo nove mesi di reclusione e uccide i nonni che gli avevano organizzato una festa di benvenuto. E' accaduto in una cittadina vicino Seattle, in Oregon, dove, 26 anni, è stato catturato dopo un assedio di una squadra d'assalto nel motel dove si era nascosto. La polizia ha raccontato che il giovane è stato riconosciuto da un impiegato dell'albergo dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la sua foto.

Festa non gradita - L'anziana coppia, di 82 e 80 anni, aveva organizzato il party per il rilascio del nipote lo scorso venerdì sera. I nonni erano andati a prendere il giovane davanti alla prigione, accompagnato all'ufficio per la libertà vigilata, per poi andare a casa per incontrare amici e parenti. Il giorno dopo la figlia li ha trovati morti. Non si conosce ancora l'esatta causa della morte dei due anziani e le autorità hanno detto che non hanno ferite da arma da fuoco. Gli inquirenti, inoltre, hanno scoperto che Boysen ha usato il computer dei nonni alla ricerca di fiere di armi, probabilmente per poterne acquistare senza incappare in controlli preventivi. L'uomo era stato condannato lo scorso anno per un furto in un appartamento mentre era già stato in prigione tra il 2006 e 2011 per rapine legate alla sua dipendenza da antidolorifici.