foto Dal Web 18:18 - Il Parlamento europeo era riunito oggi a Strasburgo in seduta plenaria quando i lavori sono stati interrotti all'improvviso per un malore del vicepresidente. Nel primo pomeriggio si è sentito male il greco Georgio Papastamkos, che stava presiedendo l'assemblea. Il vicepresidente ha detto di doversi assentare per qualche minuto e, una volta alzatosi, è caduto al suolo. Si è poi saputo che Papastamkos è in condizioni molto gravi.

A parlare delle condizioni del vicepresidente è stato il presidente del Parlamento Ue, Martin Schulz, intervenuto alla ripresa dei lavori dall'Aula. "Invito chi prega a pregare - ha detto - e gli altri a sperare che Papastamkos possa tornare tra noi. Le sue condizioni sono molto gravi". Schulz ha inoltre ringraziato tutti i deputati che hanno generosamente prestato soccorso nel momento in cui il loro collega si è sentito male.



Erano le 14,35 quando il vicepresidente ha avuto il malore, dopo oltre due ore di voti sulla riforma della Pac e dopo diverse richieste degli eurodeputati di interrompere i lavori per poter pranzare. Il fatto è stato assolutamente inatteso e ha lasciato tutti nello sconcerto. Le successive comunicazioni di Schulz sono state date all'Aula più tardi, quando i parlamentari sono tornati a riunirsi.



Polemiche per la lentezza dei soccorsi - E' ''incredibile e scandalosa'' la ''assenza di strumenti adeguati al primo soccorso sanitario'' in casi di emergenza al Parlamento europeo. E' la denuncia fatta dalla vicepresidente Roberta Angelilli, che - dopo il malore che ha portato il vicepresidente greco Papastamkos in fin di vita - chiede ''risposte chiare in termini di sicurezza''. In precendenza la collega Ronzulli aveva affermato: "Il pronto soccorso del Parlamento, ha riferito Ronzulli, è intervenuto con attrezzature ''molto semplici'', e ''in non buone condizioni''. Inoltre il personale specializzato è intervenuto ''solo in un secondo tempo'' ed il''primo medico è arrivato con l'ambulanza''. ''Forse Non avrebbe cambiato le cose, ma i soccorsi sono stati lenti'' ha aggiunto.