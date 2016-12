foto Twitter Correlati Sparatorie nello Stato di NY

16:48

- Quattro persone sono rimaste uccise in due sparatorie avvenute nello Stato di New York, in un villaggio della Mohawk Valley, nella contea di Herkimer. La prima sparatoria sarebbe avvenuta in un autolavaggio, la seconda in un barbiere poco distante. Ci sono anche due feriti. Nella zona è caccia all'uomo, mentre tutte le scuole dell'area sono state chiuse.