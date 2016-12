Brasile, dita in silicone per ingannare scanner dell'ospedale

foto Da video Correlati Dita in silicone 14:47 - Il metodo era semplice e nello stesso tempo ingegnoso: cinque medici in un ospedale brasiliano avrebbero coperto i colleghi assenti utilizzando dita in silicone per ingannare gli scanner biometrici. E' successo nella città di Ferraz de Vasconcelos. L'episodio, che sta scandalizzando il Paese, è stato portato alla luce dall'emittente Globo. Il sindaco ha annunciato una serie di ispezioni. I 5 dottori sono stati sospesi. - Il metodo era semplice e nello stesso tempo ingegnoso: cinque medici in unbrasiliano avrebbero coperto i colleghi assenti utilizzandoinper ingannare gli. E' successo nella città di Ferraz de Vasconcelos. L'episodio, che sta scandalizzando il Paese, è stato portato alla luce dall'emittente Globo. Il sindaco ha annunciato una serie di ispezioni. I 5 dottori sono stati sospesi.

E' stata l'emittente brasiliana a mostrare un filmato dove si vede un medico che tocca con il falso dito il dispositivo. In questo modo sembrava che vi fossero medici di turno quando, in realtà, c'era solo uno. Una donna, coinvolta nell'inchiesta, ha spiegato alla polizia di essere stata costretta a questo trucco per non perdere il lavoro. Per i media locali, la truffa sarebbe stata ideata dal responsabile del pronto soccorso. La figlia, secondo le accuse, non avrebbe mai lavorato in tre anni, pur ricevendo lo stipendio per tutto questo tempo. Il sindaco di Ferraz de Vasconcelos, Acir Fillo, ha spiegato che vi potrebbero essere fino a 300 dipendenti dell'ospedale inesistenti, "fantasmi" ma che venivano pagati comunque.