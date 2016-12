foto Ufficio stampa

10:17

- Un numero sempre maggiore di bambini in Siria viene reclutato da gruppi armati, sia di ribelli sia di militari governativi, per essere usato come staffette al fronte o come scudi umani. E' quanto denuncia il nuovo rapporto di Save the Children. Le testimonianze raccolte tra i minori rifugiati in Turchia confermano la drammaticità della situazione: 1 bambino su 3 infatti è stato aggredito, percosso o raggiunto dagli spari prima di fuggire.