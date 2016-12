foto Ansa

08:56

- Se le autorità italiane "non manterranno la parola", rifiutando di rispedire i due marò in India per essere processati, "ci saranno conseguenze nelle nostre relazioni con l'Italia". Lo afferma su Twitter il premier indiano, Manmohan Singh, sottolineando che continuerà a lavorare "attraverso i canali diplomatici" perché siano rispettate "le decisioni della Corte Suprema" e "i due imputati siano processati".