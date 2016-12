Finmeccanica, India denuncia frode e complotto

foto Afp 07:19 - La polizia criminale indiana (Cbi) ha formalizzato oggi una denuncia per complotto e frode, nell'intento di approfondire le indagini svolte su presunte tangenti nella fornitura di 12 elicotteri Agusta Westland (Finmeccanica). La denuncia riguarda 12 persone e quattro società, mentre perquisizioni sono state ordinate in 14 differenti luoghi di New Delhi, della sua provincia e di Chandigarh. - La(Cbi) ha formalizzato oggi una denuncia per complotto e frode, nell'intento di approfondire le indagini svolte su presunte tangenti nella fornitura di. La, mentre perquisizioni sono state ordinate in 14 differenti luoghi di New Delhi, della sua provincia e di Chandigarh.

In un comunicato il Cbi ha reso noto che "è stata formalizzata una denuncia sulla vicenda degli elicotteri in base alla sezione 120 e 420 del Codice penale indiano e alla Legge sulla prevenzione della corruzione".



L'accusa riguarda, si precisa, "quattro società e 12 persone", fra cui l'ex capo dell'aviazione militare indiana (S.P. Tyagi). In base alla denuncia, si è infine appreso, "sono state disposte perquisizioni in 14 località".