foto Afp

06:00

- Almeno 21 minatori hanno perso la vita e quattro ancora sono dispersi a causa di un esplosione in una miniera di carbone nella Cina meridionale. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 a Guiyang, nella provincia sud occidentale del Guizhou. Nella miniera c'erano 83 minatori: 58 sono riusciti a scappare, mentre per altri 21 non c'è stato niente da fare. Ancora ignote le cause dell'esplosione.