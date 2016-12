Pedofilia, la diocesi di Los Angeles patteggia

foto Ansa 23:29 - L'arcidiocesi cattolica di Los Angeles ha accettato di pagare quasi 10 milioni di dollari per chiudere per vie extragiudiziarie 4 casi di abusi sessuali di un prete su minori. Si tratta del caso dell'ex sacerdote Michael Baker, di cui fu investito a suo tempo l'allora arcivescovo Roger Mahony, ora impegnato nel Conclave. - L'arcidiocesi cattolica di Los Angeles ha accettato di pagare quasi 10 milioni di dollari per chiudere per vie extragiudiziarie 4 casi di abusi sessuali di un prete su minori. Si tratta del caso dell'ex sacerdote Michael Baker, di cui fu investito a suo tempo l'allora arcivescovo Roger Mahony, ora impegnato nel Conclave.

La notizia è stata confermata dall'avvocato della diocesi, Michael Hennigan, che ha sottolineato che il patteggiamento è stato deciso per tutti i casi in cui è accusato l'ex sacerdote Michael Baker: due di questi sarebbero dovuti andare presto sotto processo. Secondo l'autorità giudiziaria, in 26 anni di ministero l'ex sacerdote avrebbe molestato almeno 23 ragazzini. Solo nel 2007, messo sotto processo, aveva ammesso in tribunale abusi su due minori ed era stato condannato a 10 anni di carcere. Nel 2011 è stato rilasciato sulla parola.



Bufera sul cardinale Mahony - Il caso Baker rientra nei documenti recentemente pubblicati dalla diocesi di Los Angeles da cui emerge che il prete incontrò nel 1986 l'allora arcivescovo Roger Mahony e confessò di aver molestato due fratellini per quasi sette anni. Mahony, che si trova a Roma per eleggere il nuovo papa, ordinò a Baker di sottoporsi a terapia psichiatrica in New Mexico ma alla fine il prete fu reintegrato nel suo ruolo sacerdotale e tornò a molestare di nuovo.