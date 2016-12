foto Dal Web

- L'India ha manifestato il "fermo disaccordo" sulla posizione dell'Italia in merito alla decisione di non far ripartire Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Lo ha detto un responsabile degli Esteri all'ambasciatore d'Italia, Daniele Mancini. New Delhi si aspetta che il nostro Paese rispetti l'impegno preso per il ritorno dei marò davanti alla Corte Suprema indiana. "L'Italia - chiede l'India - onori la sua dichiarazione giurata sovrana".