11:58

- L'ambasciatore d'Italia a New Delhi, Daniele Mancini, è stato convocato al ministero degli Esteri indiano per fornire spiegazioni sulla decisione di non far ritornare i marò. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone erano rientrati in Italia grazie a un permesso concesso per poter votare alle elezioni del 24 e 25 febbraio. Ieri la decisione della Farnesina di non farli rientrare in India.