Francia e Germania in ginocchio per la neve

14:10 - Oltre 68mila abitazioni in Bretagna e Bassa Normandia, nella Francia occidentale, sono rimaste senza elettricità per via delle forti nevicate che hanno colpito la regione in questi giorni. A causa della neve, inoltre, migliaia di persone sono rimaste bloccate questa mattina all'interno delle loro auto. "Nel Nord-ovest del paese nessun'autostrada è praticabile", ha spiegato il portavoce della prefettura di zona.

La prefettura di uno dei dipartimenti della zona, la Manche, ha contato oltre 600 persone che sono rimaste bloccate lungo le strade innevate durante la notte, 415 delle quali hanno trovato accoglienza in sale comunali trasformate in rifugi di emergenza. Tutti i treni sono al momento bloccati, e molte scuole chiuse per evitare agli alunni di uscire di casa.



Germania, disagi allo scalo di Francoforte - Disagi anche in Germania, dove, a causa del maltempo, sono stati cancellati 161 voli allo scalo di Francoforte. Pesanti ritardi si sono accumulati a causa della neve e delle operazioni di disgelo necessarie agli aerei in partenza. Anche la circolazione stradale risente delle condizioni del tempo: è caos lungo le autostrade attorno alla città dell'Assia. Mentre sulla A5 c'è stato un incidente dovuto al ghiaccio. In settimana le temperature in Germania sono bruscamente calate, dopo i primi accenni di primavera dei primi giorni di marzo, finendo di nuovo sotto lo zero in tutto il Paese.



Strade bloccate dalla neve in Gran Bretagna - La "primavera siberiana", come i giornali britannici hanno definito l'anomala ondata di gelo e neve che ha colpito il Regno Unito, ha causato centinaia di piccoli incidenti automobilistici in tutto il Paese. Numerose strade, soprattutto nel sud dell'Inghilterra, sono bloccate, e in due autostrade di Sussex e Kent gli automobilisti hanno dovuto trascorrere la notte nelle loro macchine. Si registrano anche centinaia di scuole chiuse in Inghilterra e nelle Isole del Canale, con gli aeroporti di Jersey e Guernsey che verranno riaperti solo domani.



Treni Eurostar fermi tra Francia e Gb - Dopo le abbondanti nevicate che stanno colpendo il nord ovest dell'Europa, la circolazione dei treni Eurostar tra la Francia e la Gran Bretagna è stata interrotta. "A causa delle condizioni meteorologiche molto difficili nel nord della Francia e in Belgio, con venti, neve e ghiaccio, e con una parte delle linee ferroviarie francesi ad alta velocità chiuse, la circolazione dei treni Eurostar è sospesa fino a nuovo ordine", è stato annunciato in un comunicato.