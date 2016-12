foto Ap/Lapresse

06:02

- Cinque soldati delle forze Isaf sono morti in seguito allo schianto del loro elicottero in Afghanistan, nella provincia meridionale di Kandahar. Non è nota la nazionalità delle vittime, anche se nel sud del Paese sono stanziati militari statunitensi, britannici e australiani. L'incidente sarebbe stato causato dal maltempo.