- Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, visiterà la Basilica della Natività a Betlemme in Cisgiordania, in occasione del suo primo viaggio nella regione dalla sua elezione nel 2008. Lo hanno riferito fonti palestinesi. Obama è atteso in Israele e nei Territori palestinesi dal 20 al 22 marzo. Il presidente americano andrà a Ramallah, sede dell'Anp e a Betlemme il 21 marzo, secondo il programma ufficiale.