- Come previsto, Henrique Capriles ha formalizzato la sua candidatura per le presidenziali in Venezuela di aprile. Lo hanno reso noto i rappresentanti della coalizione di opposizione. La sua candidatura si era però tinta di giallo. Capriles non era riuscito a presentarsi al Consiglio nazionale elettorale. Poi, l'annuncio da parte della stampa. Scongiurato perciò il rischio di non avere l'avversario principale di Nicolas Maduro, presidente ad interim.