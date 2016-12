foto Getty

- Continua il braccio di ferro tra Washington e Pyongyang. Il Dipartimento del Tesoro americano ha approvato nuove sanzioni contro la Corea del Nord, colpendo la banca per il commercio estero, accusata di "avere un ruolo di grande sostegno al programma per la realizzazione di armi per la distruzione di massa". La misura ha come obiettivo quello di ridurre le entrate utilizzate per sviluppare il programma nucleare nordcoreano.