foto Ansa

18:52

- "Non avevamo dubbi": lo dicono i due marò, Salvatore Latorre e Massimiliano Girone, che si dicono "felici di tornare a fare il nostro mestiere". Nel frattempo, mentre il ministro degli Esteri indiano, Salman Kurshid, ha dichiarato che "non sarebbe bene reagire ora" alla notizia che i marò resteranno in Italia, la Farnesina precisa di essere pronta a trovare un accordo con l'India, fermo restando che "la giurisdizione è italiana".