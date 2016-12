Gb, Elisabetta II ancora in convalescenza

foto Ansa 13:18 - La regina Elisabetta d'Inghilterra ha cancellato una visita prevista questo pomeriggio a Westminster Abbey. La sovrana continuerà la sua convalescenza dopo il breve ricovero a causa di una gastroenterite. A causa della malattia la regina aveva cancellato tutti gli impegni ufficiali, compresa una visita a Roma. - Laha cancellato una visita prevista questo pomeriggio a. La sovrana continuerà la sua convalescenza dopo il breve ricovero a causa di una gastroenterite. A causa della malattia la regina aveva cancellato tutti gli impegni ufficiali, compresa una visita a Roma.

L'impegno cancellato oggi riguarda una funzione religiosa prevista per il pomeriggio, nell'ambito degli eventi dedicati alla giornata del Commonwealth. Il palazzo fa sapere che a Westminster Abbey sarà presente il duca Filippo di Edimburgo, come previsto.



In un comunicato Buckingham Palace precisa tuttavia che Elisabetta II presenzierà comunque questa sera alla cerimonia per la giornata del Commonwealth. "La regina - si legge ancora nella nota - spera di poter portare a compimento alcuni degli impegni ufficiali in programma per il resto della settimana".