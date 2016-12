foto Ansa

- Una donna sposata indiana di 35 anni è stata sequestrata e violentata da cinque persone in un auto in movimento a New Delhi. A quanto riferito dalla polizia, la donna, è stata bloccata ieri mattina all'esterno del tempio Akshardham della zona orientale di Delhi e rinvenuta un'ora e mezza dopo da alcuni passanti incosciente all'esterno di una stazione della metropolitana. Alcuni membri del branco sarebbero stati suoi conoscenti.