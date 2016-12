Corea del Nord: "Armistizio con Seul è nullo"

foto Afp 06:40 - La Corea del Nord considera l'armistizio del 1953 con la Corea del Sud "completamente nullo da oggi", dopo l'avvio delle manovre militari congiunte tra Washington e Seul. Lo riporta un commento del "Rodong Sinmun", quotidiano del Partito dei lavoratori nordcoreano, nel quale si precisa che "è tempo per la battaglia finale". - La Corea del Nord considera l'armistizio del 1953 con la Corea del Sud "completamente nullo da oggi", dopo l'avvio delle manovre militari congiunte tra Washington e Seul. Lo riporta un commento del "Rodong Sinmun", quotidiano del Partito dei lavoratori nordcoreano, nel quale si precisa che "è tempo per la battaglia finale".

Intanto, come prima azione di rottura diplomatica, la Corea del Nord ha tagliato la "linea rossa", il collegamento telefonico d'emergenza che attraversa il villaggio di tregua di Panmunjom, dando seguito alla minaccia della scorsa settimana, ventilata per scongiurare le esercitazioni militari congiunte tra Usa e Corea del Sud.

Il ministero dell'Unificazione di Seul, secondo la Yonhap, ha detto che dalle 9 ora locale (l'1 in Italia) il Nord "ha staccato la linea" istituita per affrontare sviluppi improvvisi lungo la zona demilitarizzata che separa le due Coree.



A scatenare apertamente le ostilità tra i due Paesi fratelli il via delle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Usa "Key Resolve". Manovre che Pyongyang ha bollato come ''provocazione'' e come piano per ''una vera e propria invasione'', minacciando - in caso si fossero tenute - di ''stracciare'' l'armistizio siglato per chiudere la guerra di Corea (1950-53) e di assestare un ''attacco preventivo di armi atomiche''.