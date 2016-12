foto Getty

- Sei ragazzi hanno perso la vita in un pauroso incidente stradale negli Usa a Warren, un piccolo centro dell'Ohio, dove un minivan è piombato in uno stagno. Secondo la ricostruzione degli agenti intervenuti sul posto, una Honda con otto giovani a bordo è uscita di strada finendo sott'acqua. Malgrado i tentativi di salvare i ragazzi, con l'intervento anche dei sub, per sei di loro, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, non c'è stato nulla da fare.