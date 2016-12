Nigeria, la Farnesina conferma: ucciso Trevisan

Napolitano: "Costernato da un barbaro assassinio" - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, appena appresa la notizia, ha subito inviato un messaggio di dolore alla famiglia di Trevisan. "Ho appreso con costernazione - scrive il Capo dello Stato -, dopo ore di ansietà, la dolorosa notizia del barbaro assassinio del connazionale Silvano Trevisan, dopo un lungo sequestro mentre onorava la migliore tradizione del lavoro italiano all'estero".



Le parole della Farnesina - "Le verifiche effettuate in coordinamento con gli altri Paesi interessati - si legge nella nota della Farnesina - ci inducono a ritenere che sia fondata la notizia dell'uccisione degli ostaggi sequestrati il mese scorso in Nigeria. Si tratta di un atroce atto di terrorismo, contro il quale il governo italiano esprime la più ferma condanna e che non può trovare alcuna spiegazione, se non quella di una violenza barbara e cieca".



Nessun blitz per liberarli - La Farnesina precisa inoltre che "nessun intervento militare volto a liberare gli ostaggi è mai stato tentato da parte dei governi interessati, per i quali l'incolumità dei loro cittadini tenuti sotto sequestro è sempre stata la priorità assoluta".



La precisazione è dovuta al fatto che i terroristi di Ansaru avevano detto di aver ucciso gli ostaggi proprio come risposta ai tentativi di blitz fatti dalle forze speciali britanniche e nigeriane. Tentativi che, secondo la Farnesina, in realtà non ci sono mai stati.



"Ciò che dobbiamo dolorosamente constatare è piuttosto - si legge nella nota - un'aberrante espressione di odioso e intollerabile fanatismo. L'Italia resta fermamente impegnata in tutti i fori internazionali per prevenire e contrastare la piaga del terrorismo e si adopererà affinché siano assicurati alla giustizia i responsabili di questo brutale atto di violenza".



In questi difficilissimi momenti, conclude la nota, "ci teniamo in costante contatto e ci stringiamo con grande solidarietà e affetto attorno alla famiglia del nostro valoroso connazionale Silvano Trevisan e siamo vicini ai congiunti degli altri ostaggi".



Roma, la Procura apre un'inchiesta - La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'uccisione di Trevisan in Nigeria: il pm Francesco Scavo sta procedendo per sequestro di persona con finalità di terrorismo aggravato dalla morte dell'ostaggio. Gli accertamenti sono stati delegati ai carabinieri del Ros. Nel fascicolo processuale c'è già il video nel quale i sequestratori annunciano di aver assassinato gli ostaggi e il magistrato romano è in continuo contatto con la Farnesina.

Monti: "Governo impegnato a fermare gli assassini" - "Ho appreso con profondo turbamento del brutale assassinio di Silvano Trevisan e degli altri ostaggi sequestrati il mese scorso in Nigeria". Così il premier Mario Monti in una nota, aggiungendo che "il governo italiano s'impegna fin da ora a condurre ogni sforzo" per fermare gli assassini.



I familiari di Trevisan chiusi in casa - Citofono e telefoni sono muti al numero 8 di via Beato Angelico, a Oristano, dove abitano la ex moglie, Mirca Bellini, e la figlia, Erina, di Silvano Trevisan. La signora Bellini aveva risposto al citofono questa mattina intorno alle 10.30, spiegando che fino a quel momento dalla Farnesina non le avevano né confermato né smentito le notizie sull'uccisione del suo ex marito. Una volta ufficializzata la morte, nessuno ha più risposto al telefono e al citofono di casa. I familiari a Oristano non hanno avuto contatti ufficiali con le istituzioni locali, compresa la Prefettura. Solo il ministero degli Esteri, quindi, può averli informati del drammatico epilogo della vicenda.



Atene: ucciso anche il nostro ostaggio - Anche Atene ha confermato l'uccisione del suo ostaggio in Nigeria. Dopo il comunicato della Farnesina, il ministero degli Esteri greco ha diffuso una nota in cui si legge: "L'informazione in nostro possesso indica che il connazionale greco è morto. Il ministero ha già informato la famiglia".