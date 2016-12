Stoccarda, edificio in fiamme: morti 7 bambini

foto Ansa Correlati Incendio a Stoccarda 14:38 - Un incendio a Backnang, vicino a Stoccarda, ha ucciso otto persone, tra le quali sette bambini. Un edificio è andato a fuoco nella notte per cause ancora ignote, forse per il malfunzionamento di una stufa a legna: nel palazzo vivevano tredici persone. Centinaia i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto per spegnere le fiamme. La polizia esclude che si tratti di un incendio doloso.

Le fiamme che hanno provocato la strage sono divampate nell'appartamento di una numerosa famiglia turca, immigrata in Germania. Sul posto l'ambasciatore turco in Germania, Hueseyin Avni Karslioglu, e il console generale turco a Stoccarda, Mustafa Tuerker Ari.



Una famiglia distrutta - Sono una madre e i suoi sette bambini le vittime dell'incendio esploso nell'appartamento di Backnang. Lo scrive Bild on line, secondo il quale il bimbo più piccolo rimasto ucciso aveva solo 6 mesi. Secondo il tabloid, il padre non era in casa mentre nell'appartamento si trovavano anche la nonna e uno zio.