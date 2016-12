foto Reuters

10:47

- Sono ripresi i tafferugli sul lungo Nilo all'altezza di piazza Tahrir. Manifestanti lanciano pietre contro le forze dell'ordine. Nella zona rimangono i resti delle auto carbonizzate negli ultimi scontri. Centinaia di supporter dell'Ahly, al centro del processo per le violenze lo scorso anno che ha incendiato il Paese, si sono ritrovati a piazza Giza al Cairo per rivendicare "giustizia per i martiri". Situazione calma a Port Said.