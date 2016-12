Partorisce in volo dal Sudafrica a New York

foto Facebook Correlati Volo Sudafrica-Usa, partorisce in aereo 12:27 - Una ragazza di 17 anni, Fatawmatt Kaba, originaria dell'Angola, ha dato alla luce il proprio figlio in un eccezionale parto, mentre era in volo a oltre 11mila metri di quota, su un aereo partito dal Sudafrica e diretto a New York. Il piccolo sta bene. La giovane, entrata in travaglio dopo circa 4 ore di volo, come in un film, è stata aiutata da tre passeggeri, due medici e un infermiere. - Una ragazza di 17 anni, Fatawmatt Kaba, originaria dell'Angola, ha dato alla luce il proprio figlio in un eccezionale parto, mentre era in volo a oltre 11mila metri di quota, su un aereo partito dal Sudafrica e diretto a New York. Il piccolo sta bene. La giovane, entrata in travaglio dopo circa 4 ore di volo, come in un film, è stata aiutata da tre passeggeri, due medici e un infermiere.

Come riporta il Daily News, il neonato, essendo nato al di fuori dello spazio aereo Usa, secondo le leggi degli Stati Uniti, non sarà un cittadino americano. Subito dopo l'atterraggio la madre e il bimbo sono stati presi in consegna dai medici e accompagnati in ospedale. A riprendere la scena è stato un altro passeggero a bordo dell'aereo che ha postato la foto su Facebook.