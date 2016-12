foto Reuters

06:33

- Aung San Suu Kyi è stata rieletta alla presidenza della Lega nazionale per la democrazia (Lnd), nell'ultima giornata del congresso del principale partito dell'opposizione birmana. La premio Nobel per la pace, deputata dallo scorso anno, è stata rieletta all'unanimità dai 120 membri del comitato centrale. Non erano state presentate altre candidature.