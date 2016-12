foto Dal Web

- Nelson Mandela è stato portato in ospedale a Pretoria. Ma una nota ufficiale rassicura sulle condizioni del 94enne ex presidente sudafricano e Premio Nobel per la Pace. Si tratta, si legge in un comunicato della presidenza del Paese, di "accertamenti medici già in programma e non c'è motivo di allarmarsi". Una visita di controllo dopo l'infezione polmonare di fine dicembre, che ha portato Mandela a un ricovero di ben tre settimane in ospedale.