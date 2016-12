foto Ap/Lapresse

01:04

- Circa 5 mila persone secondo la polizia, almeno 10 mila per gli organizzatori, sono scese nuovamente in piazza a Lubiana per protestare contro le élite politiche ed economiche in Slovenia, contro la corruzione e il deterioramento progressivo della situazione economica e sociale nel Paese ex jugoslavo. E' stata la prima manifestazione di protesta contro i nuovo governo di centrosinistra di Alenka Bratusek, in carica da 10 giorni.