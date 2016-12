foto Ap/Lapresse

23:48

- Il leader dell'opposizione in Venezuela, Henrique Capriles, prenderà una decisione definitiva sulla sua partecipazione alle presidenziali nelle prossime ore. Lo ha precisato su Twitter lui stesso, ringraziando i partiti dell'unione di opposizione per averlo indicato all'unanimità come loro candidato. Capriles ha definito una frode la designazione di Nicolas Maduro alla presidenza ad interim in attesa del voto.