foto Ap/Lapresse

23:00

- Le elezioni presidenziali in Venezuela per nominare il successore di Hugo Chavez, morto il 5 marzo, si terranno il 14 aprile. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale elettorale. Il presidente ad interim, Nicolas Maduro, delfino di Chavez e indicato da lui come proprio erede, è il favorito. Contro di lui correrà Henrique Capriles, leader dell'opposizione centrista.