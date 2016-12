foto Reuters

- Tre manifestanti sono rimasti uccisi durante gli scontri con la polizia esplosi dopo la condanna a morte per 21 tifosi coinvolti nei disordini dello scorso anno allo stadio di Port Said. Una delle vittime sarebbe morta per intossicazione da gas lacrimogeni, una seconda persona è deceduta per asfissia, mentre una terza è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco.