Francia, 70enne sale su gru: "Voglio mia nipote"

A Privas, nel Sud della Francia, una donna di 70 anni si è arrampicata in cima a una gru chiedendo di poter vedere la nipotina che non incontra da due anni. April Reiss, cittadina americana, raggiunta al telefono, ha spiegato il suo "calvario": "Avevo una sentenza a mio favore per vedere Rose, la mia piccola nipotina di 6 anni ma sua madre me lo impedisce".

"Rose: due anni senza la nonna" recita lo striscione esposto sulla gru dalla donna. "Non sono pazza, ma voglio vedere mia nipote: sono disperata, la voglio riabbracciare prima di morire", ha aggiunto raccontando di non aver più fiducia nella giustizia.



La protesta della 70enne segue quella portata avanti pochi giorni fa da alcuni padri separati, saliti su gru per rivendicare il diritto di vedere i propri figli.