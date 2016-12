Azzorre, paura per aereo Lufthansa

foto Ap/Lapresse 12:32 - Attimi di pauro a bordo di un volo Lufthansa partito ieri pomeriggio da Città del Messico e diretto a Francoforte. L'aereo, sul quale viaggiavano anche un gruppo di italiani, è stato costretto a un atterraggio di emergenza alle Isole Azzorre. "A metà del volo si sono spente tutte le luci ed il comandante - è il racconto di un nostro connazionale - ha annunciato l'atterraggio di emergenza per fumo in cabina", - Attimi di pauro a bordo di un volo Lufthansa partito ieri pomeriggio da Città del Messico e diretto a Francoforte. L'aereo, sul quale viaggiavano anche un gruppo di italiani, è stato costretto a un atterraggio di emergenza alle Isole Azzorre. "A metà del volo si sono spente tutte le luci ed il comandante - è il racconto di un nostro connazionale - ha annunciato l'atterraggio di emergenza per fumo in cabina",

I passeggeri del volo comunque sono sulla via del rientro. Lo rende noto uno degli italiani a bordo dell'aereo partito l'altro ieri notte da Citta' del Messico e che sarebbe dovuto arrivare ieri a Francoforte. ''Stiamo andando in aeroporto: dovremmo ripartire alle 11.30 ora locale con un nuovo aereo arrivato da Francoforte per recuperarci'' ha fatto sapere precisando di avere ricevuto le informazioni ''dal consolato italiano a Lisbona''.