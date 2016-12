foto Ansa

09:44

- Le autorità indiane hanno avviato le procedure per la costituzione di un tribunale speciale sull'incidente in mare in cui sono coinvolti i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di omicidio. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Nuova Delhi. La corte dovrà esaminare e decidere se la competenza giurisdizionale sul caso dovrà essere indiana o italiana.