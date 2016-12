Germania, veleno per topi in insalata italiana

foto Ufficio stampa 00:19 - In Germania le autorità hanno lanciato l'allarme per una partita di insalata romana importata dall'Italia contaminata da veleno per topi. L'insalata fa parte di un gruppo di 110 cassette vendute nella regione di Reno-Meno: 105 sono state distrutte mentre, delle cinque che mancano, una sarebbe già stata venduta. - In Germania le autorità hanno lanciato l'allarme per una partita di insalata romana importata dall'Italia contaminata da veleno per topi. L'insalata fa parte di un gruppo di 110 cassette vendute nella regione di Reno-Meno: 105 sono state distrutte mentre, delle cinque che mancano, una sarebbe già stata venduta.

Delle cinque cassette mancanti, una è stata venduta in un mercato della cittadina di Offenbach, mentre altre quattro sono già state smerciate ai consumatori da venditori ambulanti. Per ora non si hanno notizie di avvelenamenti. L'agenzia Dpa scrive che il commerciante tedesco all'ingrosso Oezdemir di Francoforte ha ritirato tutte le insalate del produttore "Ortofrutticola La Trasparenza".



L'azienda: "Noi non usiamo topicidi" - Il titolare dell'azienda, Antonio La Mura, di 51 anni, respinge ogni responsabilità."L'insalata - dice - non era confezionata e io non uso topicida. Come si fanno i tedeschi a lanciare queste accuse? Io non vendo direttamente in Germania, ma solo ai mercati generali. Ci sono altri intermediari che portano la merce sui singoli mercati. Come si fa a dire che il topicida non sia stato messo in uno di questi passaggi?".



Ministero Salute non esclude contaminazione in Germania - "Non si puo' escludere che la contaminazione possa essere avvenuta nel magazzino del grossista tedesco - fa sapere il ministero della Salute - e per altro il riscontro è stato effettuato in autocontrollo e non in seguito ad un controllo ufficiale delle autorità tedesche".



Chioggia, trovato cadmio in capesante - Sono ormai finite sul mercato, e quindi al consumatore finale, le capesante e gli altri molluschi (bulli) contenenti tracce di cadmio, un metallo pesante altamente tossico, immessi nel mercato del pesce di Chioggia (Venezia) da una decina di pescatori che sono stati denunciati dai carabinieri della cittadina veneta. Non c'è modo di capire la quantità dei molluschi vietati finita sul mercato.



Francia, scoperto topo in fagiolini - A Parigi, un ingegnere di 36 anni ha trovato un topo morto in una lattina di fagiolini. La confezione, del marchio "Grand Jury" prodotto dal gruppo Carrefour, era stata acquistata in un supermercato Proxi, dello stesso gruppo nel XVI arrondissement parigino. Carrefour Francia ha aperto un'indagine interna.