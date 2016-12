Venezuela, stampa: "Chavez è morto a Cuba"

foto Ap/Lapresse Correlati L'omaggio al presidente

Il popolo in lacrime 16:08 - Hugo Chavez sarebbe morto a Cuba e la bara che ha sfilato durante oltre sette ore attraverso Caracas e alla quale hanno reso omaggio centinaia di migliaia di venezuelani non avrebbe contenuto la sua salma. Lo sostiene il quotidiano spagnolo ABC, citando fonti militari venezuelane. I funerali del presidente "bolivariano" sono previsti per oggi. - Hugo Chavez sarebbe morto a Cuba e la bara che ha sfilato durante oltre sette ore attraverso Caracas e alla quale hanno reso omaggio centinaia di migliaia di venezuelani non avrebbe contenuto la sua salma. Lo sostiene il quotidiano spagnolo ABC, citando fonti militari venezuelane. I funerali del presidente "bolivariano" sono previsti per oggi.

Chavez, quindi, non sarebbe morto nell'ospedale Militare di Caracas, ma a Cuba, dove il presidente era stato portato per un ultimo e disperato tentativo di salvare la sua vita. Da qui il suo corpo sarebbe stato portato direttamente all'Accademia Militare di Fuerte Tuina, dove centinaia di migliaia di persone stanno salutando il leader bolivariano.



Fonti militari: "Messa in scena del governo" - Secondo Abc "l'inganno della processione costituisce una nuova messa in scena del governo, che si aggiunge alla lunga lista di bugie con le quali il chavismo ha riempito gli ultimi mesi della vita del leader". "Volevano mostrare un bagno di folla con un chiaro interesse politico, permettendo che la gente potesse perfino toccare il feretro, quello falso, senza mettere a rischio l'integrità fisica di quello vero", ha detto una delle fonti militari del giornale madrileno.



"Il corpo tenuto mercoledì nei sotterranei dell'Accademia Militare" - Il decesso, scrive il quotidiano, risalirebbe a martedì scorso all'Avana intorno alle 7 del mattino (ora locale) e il suo cadavere sarebbe stato trasportato durante la notte fino alla base aerea Generalisimo Francisco de Miranda, a Caracas, più vicina al Forte Tiuna dell'aeroporto internazionale civile di Maiquetia. La salma di Chavez, proseguono le fonti, sarebbe quindi stata esaminata nel centro medico della base, che si trova a circa 200 metri dall'Accademia Militare, e composta con l'uniforme militare. Durante la giornata di mercoledì, il corpo sarebbe stato tenuto nei sotterranei dell'Accademia.



"A Caracas processione con una bara vuota" - Nel frattempo, una bara simile, vuota o con qualche peso al suo interno, è stata portata all'ospedale Militare, da dove è partita mercoledì la processione funebre. Al suo arrivo all'Accademia, duranti i pochi minuti in cui il feretro non è stato ripreso dalle telecamere, si è proceduto alla sostituzione della bara finta con quella vera, prima della sua esposizione.