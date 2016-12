foto Ap/Lapresse

02:00

- Il corpo di Hugo Chavez sarà esposto "ancora per altri sette giorni" presso l'Accademia militare di Caracas, dove oggi si svolgeranno i funerali. Lo ha detto il presidente ad interim venezuelano, Nicolas Maduro. In un breve intervento alla tv, Maduro ha subito dopo annunciato che il corpo del presidente sarà imbalsamato affinché possa essere visto "eternamente dal popolo", così come avviene "con Lenin, Mao, Ho Chi Minh".