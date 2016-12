Venezuela, Chavez imbalsamato "come Lenin"

foto Ap/Lapresse Correlati Le ultime parole: "Non lasciatemi morire" 02:05 - Il corpo di Hugo Chavez "sarà imbalsamato affinché il popolo possa vederlo eternamente", così come avviene "con Lenin, Mao, Ho Chi Minh". Lo ha annunciato il presidente ad interim del Venezuela, Nicolas Maduro. Il feretro di Chavez è stato portato nella hall dell'Accademia militare di Caracas, dove oggi alle 11 si celebreranno i funerali di Stato. I resti sono stati accompagnati dalle autorità e da centinaia di migliaia di persone. - Il corpo di Hugo Chavez "sarà imbalsamato affinché il popolo possa vederlo eternamente", così come avviene "con Lenin, Mao, Ho Chi Minh". Lo ha annunciato il presidente ad interim del Venezuela, Nicolas Maduro. Il feretro di Chavez è stato portato nella hall dell'Accademia militare di Caracas, dove oggi alle 11 si celebreranno i funerali di Stato. I resti sono stati accompagnati dalle autorità e da centinaia di migliaia di persone.

Il corpo del leader sarà esposto "ancora per altri sette giorni" presso l'Accademia militare di Caracas, ha aggiunto Maduro.



Gente in piazza anche a Cuba - Anche migliaia di cubani si sono radunati oggi in piazza della Rivoluzione all'Avana, luogo simbolo della liturgia castrista, per rendere omaggio "all'amico di Cuba". Tra la folla, erano presenti anche numerosi esponenti del governo di Raul Castro, che ha offerto ospitalità e cure mediche al presidente venezuelano nei due anni di lotta contro il cancro. Intanto in Venezuela, in attesa dei funerali, dai due fronti della politica, chavisti e antichavisti, già si pensa alle elezioni presidenziali. I rappresentanti delle forze dell'opposizione si sono accordati: a rappresentarli sarà Henrique Capriles, che alle elezioni del 7 ottobre era stato sconfitto al leader bolivariano morto lunedì. Capriles troverà quale rivale in Nicolas Maduro, ora presidente ad interim, delfino designato da Chavez l'8 dicembre.



Quasi tutti i leader dell'America Latina ai funerali - Quasi tutti i leader dell'America Latina tranne il presidente paraguayano Federico Franco e la presidente argentina Cristina Kirchner saranno nella capitale venezuelana per partecipare ai funerali di Stato del presidente Hugo Chavez, secondo informazioni diffuse dal governo locale e dai diversi paesi del subcontinente. José Mujica (Uruguay), Evo Morales (Bolivia) sono già a Caracas, dove dovrebbero arrivare anche Dilma Rousseff (Brasile) Rafael Correa (Ecuador), Sebastian Pinera (Cile), Ollanta Humala (Perù) Enrique Pena Nieto (Messico) e Juan Manuel Santos (Colombia). A questi presidenti sudamericani si aggiungono quelli dell'America Centrale e dei Caraibi: Danilo Medina (Repubblica Dominicana), Porfirio Lobos (Honduras), Ricardo Martinelli (Panama), Mauricio Fynes (El Salvador) hanno confermato la loro presenza, mentre Daniel Ortega (Nicaragua) è già a Caracas.



Il presidente paraguayano non parteciperà ai funerali di Stato perché il Venezuela e la maggior parte degli altri Paesi latinoamericani non riconosce la legittimità del suo governo, nato dall'impeachemnt del presidente Fernando Lugo nel giugno scorso: l'ex presidente, del resto, si trova già in Venezuela. Da Madrid è stata confermata la presenza del principe Felipe. La presenza più controversa sarà comunque quella del presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad.



Ai funerali anche una delegazione Usa - La delegazione Usa che parteciperà al funerale di Hugo Chavez sarà composta dall'incaricato d'affari americano a Caracas e da due parlamentari democratici. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato.



Cristina Kirchner torna a Buenos Aires - La presidente argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, è partita da Caracas per tornare a Buenos Aires e non assisterà ai solenni funerali di Stato del defunto presidente venezuelano Hugo Chavez, ha annunciato la stampa locale, citando fonti del governo.