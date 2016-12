foto Ansa

01:36

- Un incontro diplomatico ad alto livello fra Stati Uniti e Russia è previsto per oggi a Londra per discutere della situazione in Siria per cercare una soluzione che metta fine al sanguinoso conflitto. Lo annuncia il ministero degli Esteri russo. Usa e Russia sono in disaccordo sulla Siria e sulla sorte del presidente Bashar al Assad e una serie di vertici non hanno sbloccato la situazione.