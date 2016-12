foto Ap/Lapresse

23:26

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, condanna il sequestro di 21 osservatori della missione Undof, avvenuto sulle alture del Golan per mano di un gruppo di ribelli armati siriani. In una nota, Ban chiede il loro "immediato rilascio" e ricorda a tutte le parti in Siria la necessità di garantire la sicurezza dei peacekeeper.