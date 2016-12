foto Ap/Lapresse

19:05

- Il Maryland è pronto a diventare il 18esimo Stato americano ad abolire la pena di morte. Il Senato dello Stato si è espresso contro il boia e la legge passa ora alla Camera, dove il via libera definitivo è atteso a breve. Intanto, in Ohio, Frederick Treesh, 48 anni, è stato giustiziato per iniezione letale, ritenuto colpevole di una guardia. E' il 50° carcerato ad essere mandato a morte dopo la reintroduzione della pena capitale nel 1999.